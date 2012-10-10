Air Arabia начнет полеты по маршруту Одесса-Шарджа с 12 октября

Крупнейший бюджетный авиаперевозчик Северной Африки и Ближнего Востока авиакомпания Air Arabia 12 октября 2012 года совершит первый рейс из Шарджи (ОАЭ) в Одессу.

Как сообщили УНИАН в Международном аэропорту «Одесса», Одесса станет четвертым городом Украины, куда Air Arabia выполняет свои рейсы.

В летнем расписании до 26 октября рейсы авиакомпании Air Arabia в Одессу будут выполняться по пятницам, а начиная с 30 октября с переходом на зимнее расписание – дважды в неделю - по вторникам и пятницам.

Новый рейс обеспечит стыковки с рейсами на курорты Коломбо, Гоа, Катманду и другие.

Как сообщал УНИАН, время в пути на направлении Одесса — Шарджа составит около 5 часов. Это максимальное полетное время для регулярных рейсов, которые на сегодня осуществляются из Международного аэропорта «Одесса».

Напомним, Air Arabia намерена в зимнем расписании 2012-2013 года увеличить количество рейсов, следующих по маршруту Харьков-Шарджа-Харьков, до двух в неделю.

Зимнее расписание начнет работать с 27 октября 2012 года.

Справка УНИАН. Авиакомпания Air Arabia (Дубаи) была создана в 2003 году. Состоит из группы компаний и совершает рейсы более чем в 57 городов востребованных туристических направлений Северной Африки, Ближнего Востока и Индии.

Флот Air Arabia состоит из 27 современных лайнеров A320, при этом компания имеет действительный заказ еще на 44 самолета типа Airbus 320.

В Украине компания Air Arabia начала свою деятельность в октябре 2008 года в Киеве и в настоящее время авиакомпания выполняет рейсы из Киева, Донецка, Харькова.

Шарджа - третий по величине город в ОАЭ, административный центр эмирата Шарджа, расположен на берегу Персидского залива к северо-востоку от столицы — Абу-Даби по соседству с Дубаем и Аджманом, образуя агломерацию.

Международный аэропорт «Одесса» относится к группе наиболее крупных аэропортов Украины и связан воздушными линиями со многими городами Украины, СНГ, а также странами Западной Европы, Азии, Африки. В январе-сентябре 2012 года аэропорт увеличил пассажиропоток на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года - до 703 тыс. человек.