АМКУ хочет договориться с «Киевстар» и МТС без применения санкций

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) не будет применять жесткие санкции к крупнейшим операторам мобильной связи на украинском рынке, компаниям «Киевстар» и МТС, в случае, если они снизят тарифы на внутреннюю связь.

Об этом в интервью «Деловой столице» заявил первый заместитель председателя комитета Рафаэль Кузьмин.

«Сейчас и «Киевстар», и МТС готовы к сотрудничеству с АМКУ. То есть готовы снижать стоимость внутренних тарифов до экономически обоснованного уровня, причем доказывать нам данное снижение, и, если это произойдет, мы не будем применять жесткие санкции по отношению к ним. Согласно закону, штраф за нарушение антимонопольного законодательства может составлять до 10% годовой выручки», - отметил он.

Что касается завышения тарифов данными мобильными операторами на роуминг, то, как отметил Р.Кузьмин, «дело по роумингу на стадии завершения». «Компании заявили о желании, во-первых, снизить стоимость роуминга, а во-вторых, доказать, что стоимость услуг будет доведена до экономически обоснованного уровня... Я думаю, что, если мы добьемся снижения на 10–15%, это уже будет успех. Если операторы обоснуют, что смогут установить цены с сохранением прибыльности и всех инвестиционных составляющих до 20%, тогда это вообще будет отличным результатом», - говорит Р.Кузьмин.

Он также отметил, что операционная рентабельность у мобильных операторов от 50% до 85%, а иногда достигает 90%. «Сами компании признают, что в определенные периоды рентабельность у них превышает 30–40%», - подчеркнул он.

Напомним, в июне 2012 года АМКУ предоставил компаниям «Киевстар» и МТС обязательные для рассмотрения рекомендации в связи с необоснованным повышением стоимости отдельных услуг мобильной связи.

АМКУ, на основе анализа предоставленной операторами информации, не подтвердил факт снижения цен на мобильные услуги. Напротив, по информации комитета, в августе цены на них увеличились.

Справка УНИАН. В состав бизнес-единицы «Украина» VimpelCom Ltd. входят два украинских телекоммуникационных оператора – АО «Киевстар» и «Beeline-Украина» (АО «Украинские радиосистемы» и ООО «Голден Телеком»). Абонентская база «Киевстара» на конец августа 2012 г. составила 25,18 млн абонентов или 45% от всей абонентской базы сотовой/мобильной связи Украины.

Сеть ПрАО «МТС Украина» обслуживает более 19,65 млн абонентов, доля рынка компании – 35,1%. «МТС Украина» - 100% дочерняя компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (Россия).