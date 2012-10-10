Пропускная способность нового Бескидского туннеля возрастет более чем в 2 раза

Пропускная способность нового железнодорожного Бескидского туннеля, строительство которого в ближайшее время начнется в Карпатах, возрастет более чем в 2 раза — с 47 до 100 поездов в сутки.

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), средняя скорость прохождения поездов по туннелю возрастет с 40 км в час до 60 км в час.

Строительство туннеля планируется завершить в 2015 году. Он позволит увеличить пропускную способность железной дороги для перевозки транзитных грузов в направлении Западной и Центральной Европы.

Сегодня Бескидский туннель является единственным одноколейным участком на всей длине V Критского Международного транспортного коридора, который проходит по территории Италии, Словении, Венгрии, Словакии, Украины и России (Триест-Любляна-Будапешт-Братислава-Ужгород-Львов) и создает препятствия для интеграции транспортной сети Украины в европейскую сеть и полноценного использования транзитного потенциала Украины.

«Без строительства нового Бескидского двухпутного туннеля транзитные грузы могут пойти в обход Украины – по территории Польши и Беларуси. Развитие международных транспортных коридоров является одним из приоритетных направлений, определенных правительством нашей страны», - отмечают эксперты «Укрзализныци».

Справка УНИАН. Бескидский тоннель был построен в 1886 году и исчерпал свой эксплуатационный ресурс. Из-за деформации его отделки и разрушения дренажной системы в него попадают грунтовые воды, поезда по тоннелю проходят с минимальной скоростью. Однопутный тоннель ограничивает пропускную способность всего международного транспортного коридора.

Для строительства нового железнодорожного Бескидского тоннеля 31 августа 2004 под гарантии государства заключено кредитное соглашение между «Укрзализныцей» и Европейским банком реконструкции и развития.

Проектные и подготовительные работы начаты в 2011 году. Планом капитальных инвестиций на 2012 год предусмотрено выполнение проектных и строительных работ на указанном объекте на сумму 353495 тыс. грн, в том числе за счет кредита ЕБРР — 252,228 тыс. грн.

Генподрядчиком в ходе международного тендера определена Строительная ассоциация "Интербудмонтаж" (Украина). Согласно договору подряда стоимость работ составляет 102,7 млн евро.

Подготовительные работы на подходах к туннелю осуществила Львовская железная дорога.