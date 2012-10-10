Авиакомпании British Airways и «Россия» перевели рейсы в терминал «D» аэропорта «Борисполь»

Авиакомпании British Airways и «Россия» с 10 октября перевели рейсы в новый терминал «D» международного аэропорта «Борисполь».

Об этом УНИАН сообщили в аэропорту.

Кроме того, в аэропорту сообщили, что с 13 октября в новом терминале начнут обслуживать пассажиров авиакомпании Czech Airlines, 18 октября - Uzbekistan Airways.

С 28 октября - с начала зимней навигации в новый терминал планируется перевод авиакомпаний KLM, Air France, Lufthansa, Austrian Airlines, Alitalia, «Аэрофлот», Air Baltic, ELAL, Royal Jordanian Airlines.

В настоящее время в терминале «D» обслуживаются регулярные рейсы авиакомпаний Norwegian Air Shuttle, Air Arabia, Fly Dubai, Turkish Airlines, Air One.

VIP-сектор нового терминала с 1 августа 2012 года принимает VIP-пассажиров всех авиакомпаний.

Интервал движения шатл-басов (автобусов) между терминалами в аэропорту сокращен до 3 минут.

Напомним, терминальный комплекс «D» аэропорта «Борисполь» является крупнейшим в Украине. Его площадь составляет 107 тыс. кв. м, пропускная способность - 15 млн пассажиров в год.

Комплекс оснащен 11 стационарными аэромостами, которые позволяют принимать 6 крупных (класса «Боинг-747») и 5 небольших (класса «Боинг-737») самолетов.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины, расположен в 29 км от Киева. Он обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы.

Аэропорт «Борисполь» в 2011 году увеличил пассажиропоток на 20% по сравнению с 2010 годом - до 8 млн человек. В январе-июне 2012 года аэропорт увеличил обслуживание пассажиров на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года - до 3,834 млн человек, обработку грузов - на 16%, до 16,351 тыс. тонн, обработку почты на 5% - до 2,7 тыс. тонн.