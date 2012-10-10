Данные о пробках в столице появились еще на пяти уличных экранах Киева

Данные о пробках на улицах столицы («Яндекс. Пробки») появились еще на пяти уличных экранах Киева. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе компании «Яндекс».

Новые экраны установлены на Крещатике, площади Независимости, на углу Саксаганского и Красноармейской, еще два монитора расположены на Воздухофлотском мосту.

Всего в Киеве сейчас девять экранов с данными «Яндекс. Пробки», планируется в дальнейшем расширить их число. Проект реализуется совместно с партнером «Яндекса» —компанией Hitech Advertisement.

Справка УНИАН. «Яндекс» — российская поисковая система и интернет-портал. «Яндекс» имеет офисы в Украине, Казахстане, Беларуси и Турции. Доход компании в 2011 году составил более 620 млн долл.