Данные о пробках в столице появились еще на пяти уличных экранах Киева
17:18, 10 октября 2012Транспорт/Связь
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Данные о пробках на улицах столицы («Яндекс. Пробки») появились еще на пяти уличных экранах Киева. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе компании «Яндекс».
Новые экраны установлены на Крещатике, площади Независимости, на углу Саксаганского и Красноармейской, еще два монитора расположены на Воздухофлотском мосту.
Всего в Киеве сейчас девять экранов с данными «Яндекс. Пробки», планируется в дальнейшем расширить их число. Проект реализуется совместно с партнером «Яндекса» —компанией Hitech Advertisement.
Справка УНИАН. «Яндекс» — российская поисковая система и интернет-портал. «Яндекс» имеет офисы в Украине, Казахстане, Беларуси и Турции. Доход компании в 2011 году составил более 620 млн долл.
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