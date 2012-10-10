Аэропорт "Херсон", не работающий с 2008 г., готовится завтра принять самолет Президента

Власти Херсонской области готовятся принять самолет Президента Виктора Януковича, который завтра осуществит рабочую поездку в регион, в аэропорту «Херсон», который не эксплуатируется с 2008 года.

Как передает корреспондент УНИАН об этом сообщил председатель Херсонской облгосадминистрации Николай Костяк на брифинге в Херсоне.

"Впервые за многие годы Президент Украины приземлится не в Николаеве, а в Херсоне. Хороший посыл дает Президент. Уже там (в аэропорту – УНИАН) работают специалисты, готовят его к прилету, и нас подгоняют, чтобы навести порядок", — сообщил Н.Костяк.

Также, по словам губернатора, кроме самолета Президента в аэропорту завтра будут приняты еще два самолета с сопровождающими его лицами и членами правительства. Также, по словам Н.Костяка, уже сегодня в Херсон прибудет вице-премьер-министр, министр здравоохранения Раиса Богатырева, которая ознакомится с открывающимся завтра в Херсоне Центром сердца и работой областного онкологического диспансера.

Губернатор отметил, что работы по возобновлению эксплуатации аэропорта идут усиленными темпами и уже через два месяца аэропорт будет готов работать в режиме аэродрома и принимать пассажирские самолеты.

Также сегодня пресс-служба УМВД в Херсонской области сообщила, что в связи с визитом Президента в Херсоне в течение дня будет ограничено движение в центре города.

"С 09:00 до 18:00 будет временно ограничено движение транспортных средств по улицам Николаевское шоссе, Железнодорожная, Ушакова, Ленина, Островское шоссе, Перекопская, 40 лет Октября, Черноморская, Бериславское шоссе, Зала Эгерсег", - говорится в сообщении УМВД.

Как сообщал УНИАН, В.Янукович в четверг осуществит рабочую поездку в Херсонскую область. В частности, глава государства посетит стройплощадку мостового перехода между районами Херсона (район ХБК и Таврический микрорайон), а также новостройки областного центра (торговые центры «Фабрика» и открывающийся завтра строительный гипермаркет «Эпицентр»).

Также В.Янукович откроет в Херсоне Центр сердца, который создан на базе Херсонской городской клинической больницы им. Лучанского, проведет встречу с работниками Херсонского судостроительного завода и примет участие в рабочем совещании, на котором областное руководство отчитается перед Президентом о социально-экономическом развитии региона в 2010-2012 гг.

Справка УНИАН. Херсонский аэропорт имел сертификат аэродрома класса В, взлетно-посадочная полоса в состоянии обеспечить прием и отправление воздушных судов класса ТУ-154 и более легких воздушных судов для осуществления грузопассажирских авиаперевозок. Пропускная способность аэровокзального комплекса – 400 пассажиров в час.

Последний раз аэропорт «Херсон» принимал самолеты высокопоставленных чиновников в 2007 году.