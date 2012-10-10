«Киевстар» смог снизить тарифы на роуминг

Оператор мобильной связи «Киевстар» в рамках конструктивного диалога с АМКУ о розничных тарифах, смог добиться снижения оптовых расчетных ставок с некоторыми западноевропейскими и российскими операторами мобильной связи и снизить тарифы на роуминг для абонентов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании «Киевстар», комментируя интервью первого заместителя председателя Антимонопольного комитета Рафаэля Кузьмина, в котором он, в частности, сообщил, что мобильные операторы «заявили о желании, во-первых, снизить стоимость роуминга, а во-вторых, доказать, что стоимость услуг будет доведена до экономически обоснованного уровня».

В «Киевстаре» сообщили, что благодаря снижению оптовых расчетных ставок с зарубежными операторами, во второй половине 2012 года был внедрен целый ряд тарифных предложений, которые дают клиентам возможность общаться, будучи за границей в Европе и в России, «в разы дешевле по сравнению с базовыми тарифами».

Так, в мае-июле 2012 года «Киевстар» ввел пакеты минут «Роуминг Россия 30» и «Роуминг Россия 100», подключив которые, клиенты получают в счет стоимости пакета 30 и 100 минут соответственно (без взимания платы за отдельную минуту).

Для общения на территории стран Европы, разработаны пакеты минут «Роуминг Европа 20» и «Роуминг Европа 70», которые содержат 20 и 70 нетарифицируемых минут, стоимость пакетов - 30 и 90 гривен соответственно. То есть, в пересчете на единицу услуги, в этих пакетах минута в роуминге стоит от 0,9 грн до 1,50 грн.

Благодаря внедрению специальных пакетов минут, объемы потребления услуг международного роуминга выросли почти в два раза. Так, общая длительность звонков, которые осуществили клиенты «Киевстар», находясь на территории Российской Федерации, за три летних месяца 2012 года превысила 795,5 тысяч минут. Это вдвое больше, чем за тот же период 2011 года.

В компании отметили, что «Киевстар» будет продолжать активную работу по поиску возможностей снижения розничных тарифов на услуги международного роуминга, однако они, как «уже неоднократно поясняли в компании», в значительной мере зависят от высоких межоператорских ставок, выставляемых зарубежными телеком операторами. При этом, прежде всего, речь идет о телеком-операторах из Европы, «которые руководствуются тем, что на наши договорные отношения не распространяются тарифные ограничения (на роуминг – прим. УНИАН), действующие в странах ЕС», - отметили в «Киевстаре».

Справка УНИАН. В состав бизнес-единицы «Украина» VimpelCom Ltd. входят два украинских телекоммуникационных оператора – АО «Киевстар» и «Beeline-Украина» (АО «Украинские радиосистемы» и ООО «Голден Телеком»).

Количество мобильных абонентов компании составляет более 25,1 млн, абонентов широкополосного доступа в Интернет – более 500 тыс. Общий доход «Киевстар» в 2011 составил почти 13,1 млрд грн.