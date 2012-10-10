Создание ФФУ повысит тарифы на услуги связи лишь для трети пользователей – НКРСИ

Законопроект о создании в Украине Фонда универсальных услуг (ФУУ), разработанный Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), приведет к повышению тарифов на услуги связи лишь для трети украинских пользователей услуг связи. Об этом говорится в письме НКРСИ в Интернет Ассоциацию Украины (ИнАУ), которым располагает УНИАН.

Как отмечается в письме, законопроект предусматривает решение вопросов обеспечения граждан Украины современными телекоммуникационными услугами путем создания ФУУ. Согласно законопроекту, ФУУ должен формироваться в виде целевой надбавки в размере 3,5% к тарифам на телекоммуникационные услуги, которые платят физические и юридические лица. При подготовке законопроекта «учтена существующая в Украине практика применения сборов в виде целевой надбавки к тарифу, в частности, целевой надбавки к действующим тарифам на электрическую и тепловую энергию, а также на природный газ», говорится в письме. При этом величина надбавки установлена Налоговым кодексом, законами Украины и постановлениями правительства (на природный газ – 2-4%, на электроэнергию – 3%), а контроль за сбором надбавок возложен на НКРЭ.

По данным НКРСИ, в Украине еще существуют территории, не покрытые ни какими видами связи, в т.ч. мобильной, в Украине неудовлетворительны темпы развития широкополосного Интернета и т.п., и на исправление этой ситуации требуется создание ФУУ.

При этом в комиссии отмечают, что повышение тарифов за счет целевой надбавки коснется лишь доли рынка услуг связи (по доходам) в 32,9% от общего рынка услуг связи, а именно услуг фиксированной телефонной связи, телеграфной связи, радиовещания и доступа к Интернет, так как основная доля услуг связи приходится на мобильную связь – 67,1%. А абоненты мобильной связи не будут платить целевую надбавку к тарифам, т.к. согласно законопроекту о создании ФУУ предлагается снизить с 7,5% до 4% уровень Пенсионного сбора, который сегодня платят абоненты мобильной связи.

Письмо НКРСИ поступило в ИнАУ в ответ на совместное письмо ИнАУ и УСПП на имя премьер-министра Николай Азарова, в котором профобъединения выступали против создания ФУУ за счет повышения тарифов на услуги связи, что может привести к социальному напряжению и др. Кроме того, в ИнАУ и УСПП считают, что для внедрения современных услуг в депрессивных регионах Украины можно использовать оборудование, которое будет использовано для системы видеонаблюдения на парламентских выборах в Украине в 2012 году.

Что касается использования оборудования для выборов для дальнейшего развития телекоммуникационных услуг в депрессивных регионах, то в письме НКРСИ отмечается, что государством профинансированы закупка оборудования и использование каналов связи лишь на время проведения выборов, а «подтверждения того, что означенное оборудование будет использовано для развития телекоммуникаций, отсутствуют».

Как сообщал УНИАН, по оценкам НКРСИ, в случае принятия законопроекта парламентом, в 2013 году поступления в ФУУ составят почти 1 млрд грн, в то же время ожидаемое снижение поступлений в Пенсионный фонд - 600 млн грн.

Согласно постановлению КМУ № 583-р от 20 августа 2012 г., система видеонаблюения охватит 32,2 тысячи участковых избирательных комиссий, стоимость работ по контракту составляет 122,6 млн долл. (993,6 млн грн). Для подключения избирательных комиссий к системе будет использована фиксированная, мобильная и спутниковая связь, которую обеспечивают компании «Укртелеком», «МТС Украина», «Интертелеком» и «WirelessDevelopmentAlliance».