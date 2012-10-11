Lenovo признана мировым лидером на рынке компьютерной техники. Обогнала Hewlett-Packard

Китайская компания Lenovo обогнала американскую Hewlett-Packard и стала мировым лидером на рынке компьютерной техники, сообщает ВВС со ссылкой на исследование Gartner.

В третьем квартале 2012 года Lenovo поставила на рынок 13,8 млн единиц своей продукции, в то время как Hewlett-Packard – 13,55 млн.

По мнению экспертов Gartner, продажи китайской компании выросли в основном за счет «агрессивного» снижения цен на свою продукцию.

Однако, по версии исследовательской компании IDC, HP по-прежнему остается лидером на рынке. По данным IDC, на долю американской компании приходится 15,9% всего рынка компьютерной техники, в то время как Lenovo с 15,7% пока еще немного отстает от лидера.

Кроме того, Lenovo сообщила о росте своих квартальных доходов, который был достигнут, благодаря успехам на европейском рынке.

Руководство Lenovo, являющейся одним из партнеров пекинской Олимпиады, отчиталось о росте прибыли компании на 65% за период с апреля по июнь 2008 года. За это время китайский производитель компьютеров заработал 110 млн долларов.

По информации, распространенной компанией, суммарные продажи в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке выросли до 904 млн долларов по сравнению с 755 млн долларов годом раньше.

В Китае Lenovo удалось реализовать ноутбуков на сумму 1,7 млрд долларов, в то время как в Америке продажи упали почти на 5%.

Ранее на мировом рынке китайская компания занимала четвертое место по выпуску компьютерной техники, уступая тайваньской Acer и американским Hewlett Packard и Dell.