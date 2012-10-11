Великобритания подозревает Facebook в махинациях с уплатой налогов

Власти Великобритании подозревают крупнейшую в мире соцсеть Facebook в уклонении от уплаты налогов.

За 2011 год компания заплатила всего 238 тыс. евро налогов, хотя ее выручка составила 175 млн евро, при этом годовой доход одного сотрудника Facebook в Британии составляет 270 тыс. евро.

Офис соцсети в Лондоне проводит все свои операции через территорию Ирландии, где налоговые ставки ниже. Таким образом, Facebook встал в один ряд с другими крупными американскими компаниями, в том числе Google и IBM, которые пытаются найти более выгодные пути уплаты налогов.

По официальным данным, в 2011 году соцсеть зарегистрировала доход на уровне 20,4 млн евро. Но по результатам независимой экспертизы, проведенной Enders Analysis, Facebook заработал 175 млн евро, а в 2012 году его доход может составить 240 млн евро, пишет «Газета.Ru».