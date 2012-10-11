Аэропорт "Херсон", не работающий с 2008 года, успешно принял самолет Януковича

Самолет Президента Виктора Януковича приземлился в аэропорту «Херсон».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Херсонской областной государственной администрации.

Как сообщал УНИАН, глава государства проведет совещание по вопросам выполнения мероприятий Стратегии социально-экономического развития Херсонской области за 2011-2012 годы и дальнейшей реализации ее приоритетных направлений.

Также В.Янукович примет участие в торжественном открытии медицинского центра «Городской центр сердца» херсонской городской клинической больницы им. А.Лучанского.

Президент ознакомится с реализацией ряда инвестиционных проектов в Херсоне – строительством путепровода, строительством торгово-культурного центра «Фабрика» и строительно-хозяйственного гипермаркета «Эпицентр К».

В.Янукович также осмотрит строительство танкеров-продуктовозов проекта RST27 на Херсонском судостроительном заводе.

Напомним, последний раз аэропорт «Херсон» принимал самолеты высокопоставленных чиновников еще в 2007 году. Работы по возобновлению эксплуатации аэропорта, который не работает с 2008 года, проходили усиленными темпами. По словам губернатора области Николая Костяка, уже через два месяца аэропорт будет готов работать в режиме аэродрома и принимать пассажирские самолеты.