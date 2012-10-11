Всемирный банк и Укравтодор подписали кредитное соглашение на 450 млн долл.

Всемирный банк (ВБ) и Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор) подписали сегодня кредитное соглашение о предоставлении займа в размере 450 млн долл. для финансирования Проекта улучшения автодорог и безопасности движения-2 в Украине, сообщили УНИАН в пресс-службе Всемирного банка.

Как отметили в пресс-службе, 20 сентября т.г. совет исполнительных директоров ВБ утвердил заем в 450 млн долл. для Проекта улучшения автодорог и безопасности движения-2. Проект должен улучшить состояние и качество автомагистрали Киев-Харьков между городами Лубны и Полтава. Он также создаст условия для повышения стандартов безопасности движения вдоль определенных транспортных коридоров Украины.

«Проект позволит сократить расходы и время, необходимое для перевозки людей и товаров этой ключевой транспортной артерией страны", - сказал директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Чимяо Фан. По его словам, проект также будет способствовать повышению безопасности движения на определенных транспортных коридорах и уменьшению количества дорожно-транспортных происшествий. Также ожидаются значительные позитивные социально-экономические выгоды для местных общин благодаря стимулированию экономической деятельности и созданию новых рабочих мест.

Проект улучшения автомобильных дорог и безопасности движения-2 внедряется Укравтодором. Новый проект продолжает и дополняет ныне действующий Проект улучшения автомобильных дорог и безопасности движения-1. Он был утвержден в 2009 г. с суммой займа в 400 млн долл.