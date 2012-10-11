ЮЖД до конца октября завершит строительство пешеходного моста на станции Лозовая

Южная железная дорога завершает работы по реконструкции станции Лозовая и до конца октября планирует завершить сооружение мостового перехода через все железнодорожные пути станции.

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), новый мост будет построен из современных материалов и позволит пассажирам беспрепятственно проходить на новые посадочные платформы в Севастопольском и Азовском парках, на островную платформу к зданию вокзала, а также в направлении центра города и в микрорайон Авиливка.

Мостом смогут пользоваться люди с ограниченными физическими возможностями - он будет оборудован шестью лифтами.

Строительство моста началось в мае 2012 года, все работы планируется завершить до конца октября.

Проект моста был разработан харьковским институтом «Укржелдорпроект». Подобные по конструкции пешеходные мосты ранее были построены на железнодорожных станциях Люботин и Полтава Киевская.

Напомним, 30 декабря 2011 года был введен в эксплуатацию реконструированный автодорожный путепровод через железнодорожные пути станции Лозовая.

Справка УНИАН. В связи с большими объемами и сложностью строительных работ реконструкция станции Лозовая проводится в два этапа. На первом этапе был выполнен монтаж контактной сети в объемах, которые были необходимы для пропуска межрегиональных поездов Интерсити +.

На втором этапе реконструкции выполняются последние работы, предусмотренные проектом.

Новая технология работы ст. Лозовая направлена на минимизацию затрат времени, необходимого для приема, отправления и пропуска пассажирских поездов в условиях стыковки двух видов тока.