Гендиректором «Siemens Украина» назначен Граниг

Новым генеральным директором «Siemens Украина» назначен Корнелиус Граниг.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Siemens Украина», К. Граниг сменил на этом посту Максимилиана Эггера, который продолжит свою карьеру в Siemens в Германии.

«Среди наших основных клиентов – ведущие производители стали, крупнейшие энергетические компании и медицинские учреждения. В ближайшие годы мы видим большие перспективы для развития и улучшения городской инфраструктуры и готовы поддержать городские общины в реализации проектов в этом направлении, - сказал К. Граниг, - Siemens предлагает широкий спектр транспортных решений, включая современные вагоны метро, трамваи, поезда и «умные» транспортные системы. Также мы готовы поставлять экологические решения, внедрение которых будет способствовать улучшению качества жизни для всех, кто живет в этой большой и перспективной стране».

В пресс- службе «Siemens Украина» напомнили, что ранее К. Граниг работал заместителем председателя правления «Райффайзен Банка Аваль». Ранее он более 10 лет работал в компании IBM в сфере финансов и связей с общественностью.

Справка УНИАН. «Siemens Украина» – дочернее предприятие концерна Siemens со 100% инвестицией, одна из ведущих технологических компаний Украины. Поставляет оборудование, технологии и комплексные решения для ключевых отраслей украинской экономики: промышленности, энергетики, транспорта и здравоохранения. ДП «Siemens Украина» было основано в 1997 году. Центральные офисы компании находятся в Киеве и Донецке. Региональные филиалы работают во Львове, Одессе, Днепропетровске, Харькове, Кривом Роге и Мариуполе.