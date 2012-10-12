На подготовку участка Пятихатки-Днепропетровск к скоростному движению направили 113 млн грн

Приднепровская железная дорога направила на подготовительные работы участка Пятихатки – Днепропетровск к внедрению скоростного движения пассажирских поездов по маршруту Днепропетровск – Киев более 113 млн грн. Как сообщили УНИАН в пресс-центре ПЖД, в данный момент работы по реконструкции участка завершаются.

В частности, выполнение ремонтно-путевых работ составляет 96,6%. Железнодорожники модернизировали 22,9 км пути, среднему ремонту подвергли 16,4 км, комплексно-оздоровительному - 13 км. Также отремонтировано 23 стрелочных перевода и 13 заменено новыми на железобетонных брусьях. С помощью спецтехники выправлено 150 км пути и 120 стрелочных переводов.

Специалисты ПЖД отрегулировали 137,3 км контактной подвески электросети, заменив все дефектные элементы; переоборудовали контактную сеть на 8 кривых участках пути; установили 90 опор и анкеров и выполнили другие электротехнические работы.

Также доведены до необходимых габаритов пассажирские платформы на станциях Днепродзержинск, на перегонах Верхнеднепровск - Воскобойня, Сухачевка - Баглей, Диевка - Сухачевка, Горяиново - Диевка.

Сейчас продолжаются работы по ремонту магистральных сетей связи и приборов сигнализации, централизации и блокировки.

Как сообщал УНИАН, Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») планирует в ближайшее время запустить на направлении Киев-Днепропетровск скоростные межрегиональные электропоезда «Украинский экспресс» категории Интерсити+.

По сравнению с нынешним «Столичным экспрессом» «Украинский экспресс» будет находиться в дороге на час меньше.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров.

Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.

Приднепровская железная дорога (ПЖД) в январе-сентябре 2012 года перевезла почти 87,155 млн тонн грузов — на 1,2% больше, чем в январе-сентябре 2011 года.