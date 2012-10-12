Грузовладельцы за 9 месяцев повредили почти 5 тыс. грузовых вагонов

За 9 месяцев текущего года железнодорожники выявили 4933 случаев повреждения грузовых вагонов из-за нарушения грузовладельцами технических условий грузовых операций и правил эксплуатации при маневровой и поездной работе, сумма ущерба составила 9,9 млн грн.

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), в январе-сентябре 2011 года железнодорожники выявили 6317 случаев повреждения грузовых вагонов на 11,9 млн грн.

За поврежденный подвижной состав железным дорогам возмещено на протяжении 2012 года 9,6 млн грн - 96% от общей суммы ущерба.

Из-за необходимости выполнения ремонтов поврежденных грузовых вагонов за 9 месяцев 2012 года не было выполнено 1345 операций по погрузке грузов, из-за железные дороги недополучили более 3,5 млн грн.

На территории Украины повреждено 3094 вагонов (63% от общего количества повреждений) на сумму 8,9 млн грн, в том числе в морских торговых портах Украины зафиксировано 1058 случаев повреждения вагонов на сумму 1,04 млн. грн. (21%).

На территории иностранных железных дорог зафиксировано 1839 случаев повреждений на общую сумму 973 тыс. грн, в том числе на территории Словакии - 1374 на сумму 625 тыс. грн, Венгрии - 255 на сумму 189 тыс. грн, Польши - 210 на сумму 159 тыс. грн.

Больше всего поврежденных вагонов обнаружено на предприятиях ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» - 386 вагонов на сумму 2,3 млн грн, ГП «Одесский морской торговый порт» - 237 вагонов на 306 тыс. грн, ГП «Южный морской торговый порт» - 219 вагонов на 211 тыс. грн, ПАО «ММК им. Ильича» - 56 вагонов на 460 тыс. грн.

По оценке специалистов железных дорог, основной причиной повреждений вагонов является применение грейферных кранов при выгрузке вместо современных средств механизированной выгрузки (строительство эстакад, установка вагоноопрокидывателей и т.д.).