Государственные вагонные компании за 9 месяцев перевезли 105 млн тонн грузов

Государственные вагонные компании, координацию деятельности которых осуществляет госпредприятие «Украинский транспортно-логистический центр» (УТЛЦ), за 9 месяцев 2012 года перевезли 105,18 млн тонн грузов.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

На сегодня государственные вагонные компании перевозят до 30,7% всех грузов, перевозимых железными дорогами Украины.

Всего с начала года железные дороги Украины перевезли 342,5 млн тонн грузов.

С начала 2012 года УТЛЦ заключил с заказчиками услуг по грузоперевозкам 746 договоров, в том числе 356 договоров с экспедиторами и 390 с грузоотправителями.

Справка УНИАН. «Укрзализныця» создала госпредприятие «Украинский транспортно-логистический центр» (ГП УТЛЦ) в конце 2011 года в рамках реформирования системы грузовых железнодорожных перевозок. УТЛЦ объединяет всех украинских владельцев грузовых полувагонов под единым управлением.