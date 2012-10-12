Площадь вокзала в Луцке после капремонта увеличится почти вдвое

12:34, 12 октября 2012
Транспорт/Связь
0

Площадь железнодорожного вокзала в Луцке после капитального ремонта увеличится почти вдвое и составит 1624 кв. м, а в здании вокзала появится третий этаж.

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), в настоящее время капитальный ремонт железнодорожного вокзала и всех служебно-технических сооружений станции в Луцке завершается.

Это самое масштабное обновление комплекса с момента его постройки в 1959 году. Железнодорожники отремонтировали не только вокзал, но и здание пригородных касс, пост электрической централизации, багажное отделение, туалет, перроны, осуществили замощение мостовой платформы, заменили освещение, все коммуникационные сети (канализацию, сети водо- и теплоснабжения, а также вентиляционные), озеленили территорию.

На третьем этаже обустроили комнату матери и ребенка и комнаты для отдыха. Интерьер вокзала украсили гранитными плитами. Фундамент здания углубили и усилили, фасады вокзала утеплили и обработали огнезащитными красками. Места перехода к вокзалу и пассажирским платформам обустроили пандусами.

Кроме того, вокзальный комплекс оборудован системами видеонаблюдения, молниезащиты и охранно-пожарной сигнализацией. В ходе капитального ремонта реконструировали АТС.

Также выполнили необходимый ремонт станционных пассажирских путей и стрелочных переводов.

Реконструкцию вокзала в Луцке выполняют специалисты Львовской железной дороги (ЛЖД).

Справка УНИАН. Работы по капитальному ремонту железнодорожного вокзала и всех служебно-технических сооружений станции Луцк продолжались с июня по декабрь 2011 года и с февраля по октябрь 2012 года. Для выполнения работ на объекте было задействовано около 300 работников обособленных подразделений Львовской железной дороги.

Стоимость выполненных работ составляет около 21 млн грн.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter