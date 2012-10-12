Площадь вокзала в Луцке после капремонта увеличится почти вдвое

Площадь железнодорожного вокзала в Луцке после капитального ремонта увеличится почти вдвое и составит 1624 кв. м, а в здании вокзала появится третий этаж.

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), в настоящее время капитальный ремонт железнодорожного вокзала и всех служебно-технических сооружений станции в Луцке завершается.

Это самое масштабное обновление комплекса с момента его постройки в 1959 году. Железнодорожники отремонтировали не только вокзал, но и здание пригородных касс, пост электрической централизации, багажное отделение, туалет, перроны, осуществили замощение мостовой платформы, заменили освещение, все коммуникационные сети (канализацию, сети водо- и теплоснабжения, а также вентиляционные), озеленили территорию.

На третьем этаже обустроили комнату матери и ребенка и комнаты для отдыха. Интерьер вокзала украсили гранитными плитами. Фундамент здания углубили и усилили, фасады вокзала утеплили и обработали огнезащитными красками. Места перехода к вокзалу и пассажирским платформам обустроили пандусами.

Кроме того, вокзальный комплекс оборудован системами видеонаблюдения, молниезащиты и охранно-пожарной сигнализацией. В ходе капитального ремонта реконструировали АТС.

Также выполнили необходимый ремонт станционных пассажирских путей и стрелочных переводов.

Реконструкцию вокзала в Луцке выполняют специалисты Львовской железной дороги (ЛЖД).

Справка УНИАН. Работы по капитальному ремонту железнодорожного вокзала и всех служебно-технических сооружений станции Луцк продолжались с июня по декабрь 2011 года и с февраля по октябрь 2012 года. Для выполнения работ на объекте было задействовано около 300 работников обособленных подразделений Львовской железной дороги.

Стоимость выполненных работ составляет около 21 млн грн.