В Украине увеличились продажи новых автомобилей

Продажи и регистрация в ГАИ нового автотранспорта в Украине за 9 месяцев увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 23% - до 256,560 единиц, сообщает пресс-служба ассоциации автопроизводителей Украины «Укравтопром».

По данным ассоциации, за указанный период в Украине было реализовано 174,6 тыс. легковых автомобилей, 77,6 тыс. коммерческих авто, 4,4 тыс. автобусов.

В сентябре на первичном автомобильном рынке Украины было зарегистрировано 30,7 тыс. единиц автотранспорта, что на 5% больше аналогичного показателя предыдущего года. При этом продажи легковых автомобилей уменьшились на 0,3% до 20,7 тыс. штук, коммерческих автомобилей — увеличились на 18% до 9,46 тыс. штук, автобусов — увеличились на 14% до 590 штук. Относительно августа рынок легковых автомобилей вырос на 2%, коммерческих автомобилей на 1%, а продажи автобусов упали на 29%, сообщает «Укравтопром».

Доля нового транспорта в первичных регистрациях легковых автомобилей по итогам сентября составила 98%, в сегменте коммерческих автомобилей 24%, а в части автобусов - 76%.

Как сообщает «Укравтопром», среди сентябрьских лидеров продаж легковых автомобилей - корейская марка Hyundai с зарегистрированным объемом продаж 2,094 тыс. шт. Вслед за ней — автомобили марки ВАЗ ( 1,627 тыс. шт.) и ЗАЗ (1,592 тыс. шт.). В сегменте коммерческих авто лидирует марка Fiat – 283 шт. На втором месте российская марка ГАЗ (266 шт.), на третьем - Volkswagen (259 шт.). На рынке новых автобусов в сентябре лидировала продукция «Запорожского автомобилестроительного завода» – автобусы I-VAN, количество первичных регистраций которых составило 123 шт.

Как сообщал УНИАН, производство легковых автомобилей в Украине за 9 месяцев текущего года сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 23,5% - до 54 949 единиц.

С 1 сентября 2012г. Россия ввела утилизационный сбор на импортные автомобили, который, по мнению экспертов, может сделать украинские автомобили в РФ на 10-12% дороже. В ответ 14 сентября Украина ввела утилизационный сбор на импортируемые из России автомобили и автобусы.

По информации ассоциации «Укравтопром», за первые шесть месяцев текущего года Украина импортировала автотранспорта на сумму 2,18 млрд долл., что на 39% больше аналогичного показателя прошлого года.