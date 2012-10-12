16% украинских пользователей лишались смартфона из-за потери или кражи – исследование

Согласно исследования компании O+K Research, проведенного по заказу «Лаборатории Касперского», 16% украинских пользователей лишались смартфона в результате потери или кражи. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании «Лаборатория Касперского».

Согласно сообщению, этот показатель в нашей стране выше, чем в Западной Европе (8,9%) и Северной Америке (10,4%), однако сравним со среднемировым уровнем (14%).

Как отметили в компании, с данной проблемой может помочь справиться, например, сервис «Тайное фото» и возможность удаленно управлять пропавшим смартфоном через портал Web Management в продуктах защиты «Лаборатории Касперского» для смартфонов.

Так, сервис «Тайное фото» поможет пользователю идентифицировать похитителя - с помощью фронтальной камеры устройство незаметно делает серию снимков в тот момент, когда с ним производятся определенные действия – например, нажатие на экран. Затем фотографии загружаются на портал Web Management, где их может просмотреть владелец смартфона.

Справка УНИАН. «Лаборатория Касперского» – крупнейший в Европе производитель систем защиты от вредоносного и нежелательного ПО, хакерских атак и спама. По итогам 2011 года выручка превысила 612 млн долл.