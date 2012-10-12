Украина вошла в состав руководящих органов Всемирного почтового союза

Украина вошла в состав двух руководящих органов Всемирного почтового союза на период с 2013 по 2016 гг. - Административный совет и Совет почтовой эксплуатации.

Об этом в пятницу, 12 октября, сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

Сообщается, что выборы в названные подразделения были проведены 10 октября текущего года во время Дохинского конгресса.

Всего в состав Административного совета и Совета почтовой эксплуатации ВПС в этом году вошли 40 стран.

Всемирный почтовый союз (ВПС) - специализированное учреждение, регулирующее международные почтовые услуги. Среди его главных задач - содействие развитию всемирной почтовой службы, росту объемов почтовых отправлений за счет внедрения современных видов почтовой продукции и услуг, улучшение качества почтового обслуживания клиентов.