«МТС Украина» расширила роуминг в ряде сетей зарубежных операторов

Оператор мобильной связи «МТС Украина» в третьем квартале 2012 года расширил географию роуминга в 19 сетях роуминг-партнеров. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

Согласно сообщения, за этот период были подписаны новые договоры о предоставлении услуг GSM-роуминга в 2 новых сетях мобильной связи, GPRS-роуминга – в 3 сетях, CAMEL – в 10 сетях и 3G – в 4 сетях роуминг-партнеров.

В третьем квартале 2012 года партнерами «МТС Украина» в предоставлении услуг GSM-роуминга стали операторы Tele2 Croatia (Хорватия) и Tele2 в России (договор о двухстороннем роуминге). За этот же период «МТС Украина» также расширила возможности роуминга на основе CAMEL-протокола для абонентов МТС Предоплата в сетях следующих операторов: Tele2 (Казахстан), Monaco Telecom (Монако), Maxis (Малайзия), Vodafone (Исландия), KT Freetel (Южная Корея), Viettel (Вьетнам), Wind (Италия), Tele2 (Россия), Zain (Ирак) и Telus (Канада).

После заключения договоров с операторами Orange (Испания), EMTEL (Маврикий), BaykalWestCom (Россия) и Digicel Trinidad (Тринидад и Тобаго), работающих в стандарте 3G, контрактные абоненты МТС теперь могут пользоваться услугой пакетной передачи данных на более высоких скоростях. Скорость передачи данных в сети роуминг-партнера, работающего в стандарте 3G (UMTS), может достигать 384 кбит/с, а с применением технологии HSDPA – 3,6 Мбит/с. На сегодня уже около 130 операторов мобильной связи являются партнерами МТС по 3G-роумингу.

Услуги пакетной передачи данных – «Мобильный интернет», BlackBerry и WAP – стали доступны абонентам «МТС Украина» в сетях еще 3 операторов: Crnogorski Telekom a.d. Podgorica (Черногория), Tele2 (Россия), MTML Mauritius (Маврикий).

Справка УНИАН. ПрАО «МТС Украина» обслуживает более 19,64 млн абонентов мобильной связи стандарта GSM. Выручка компании за 2011 год составила 9,1 млрд гривен. «МТС Украина» - 100% дочерняя компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (Россия).

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