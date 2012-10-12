Украина в рейтинге развития информационно-телекоммуникационных технологий заняла 67-е место

В рейтинге развития информационно-телекоммуникационных технологий (ИКТ), согласно исследованию Международного союза электросвязи (МСЭ), Украина по итогам 2011 года заняла 67-е место, что на две позиции хуже, чем в 2010 году.

Об этом говорится в отчете МСЭ «Measuring the Information Society 2012», которым располагает УНИАН.

Рейтинг составлен на основе кумулятивного показателя ICT Development Index, учитывающего развитие телекоммуникаций (фиксированной, мобильной связи, доступа в Интернет), информационных технологий и т.п. Этот показатель у Украины составил 4,40 (в 2010 году – 4,20). Всего рейтингом МСЭ охвачены 155 стран.

Первые 5 мест в рейтинге заняли Южная Корея (показатель ICT Development Index составил 8,56), Швеция (8,34), Дания (8,29), Исландия (8,17), Финляндия (8,04).

Польша в указанном рейтинге заняла 31-е место с показателем ICT Development Index 6,19, Россия – 38-е место (6,00), Молдова – 62-е место (4,55), Китай – 78-е место (3,88).

По показателю доступа к телекоммуникациям (IDI access sub-index), учитывающего все виды связи (фиксированную телефонную, мобильную и доступ в Интернет), Украина находится на 71-м месте в рейтинге 2011 года (69-е место в 2010 году).