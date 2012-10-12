Пропускная способность ж/д вокзала в Славянске увеличится до 10,2 тыс. пассажиров в сутки

Пропускная способность вокзала на станции Славянск Донецкой железной дороги (ДЖД) после реконструкции возрастет до 10,2 тыс. человек в сутки, из них около 3,7 тыс. составят пассажиры дальнего следования, а 6,5 тыс. - пассажиры пригородных поездов.

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), завершение всех работ планируется до конца октября 2012 года. На время реконструкции для пассажиров оборудованы временные кассы и места ожидания.

Реконструкция проводится за счет средств железной дороги, средства из госбюджета на обновление вокзального комплекса не выделялись.

В реконструированном вокзале будет работать 6 железнодорожных касс - по 3 кассы для пассажиров дальнего и пригородного сообщения, и 2 автобусные кассы.

Кроме того, в вокзальном комплексе будет два зала ожидания на 120 мест и VIP-зал на 40 мест. 3-я и 4-я посадочные платформы будут обустроены крытыми навесами, которые защитят пассажиров от непогоды.

Также на вокзальном комплексе Славянска начнет работать турникетная система пропуска к поездам. Пассажиры льготных категорий населения при наличии соответствующих удостоверений будут обязаны оформить проездные документы в кассе.

Кроме того, на вокзале обустроены отдельная комната и касса для обслуживания лиц с особыми потребностями и пандусы для их передвижения.

Также план реконструкции предусматривает, что вокзал будет соединен с автостанцией в единый транспортный узел.

По словам начальника ДЖД Николая Рогова, в основном на реконструкции вокзалов Донецкой железной дороги - в Донецке, Славянске и Артемовске задействованы железнодорожные строительные подразделения.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году железные дороги Украины направят на реконструкцию 6 вокзалов и 6 вокзальных комплексов 73,4 млн грн.

В 2011 году на ремонт и реконструкцию зданий и сооружений пассажирского хозяйства железные дороги направили более 123 млн грн собственных средств.