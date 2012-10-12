Поставки ПК на мировой рынок в третьем квартале снизились на 8,6%

В третьем квартале 2012 года поставки персональных компьютеров (ПК) на мировой рынок снизились по сравнению с третьим кварталом 2011 года на 8,6% и составили почти 87,8 млн шт.

Об этом сообщается в результатах исследования компании IDC, которыми располагает УНИАН.

Согласно оценкам IDC, в третьем квартале 2012 года лидером на рынке ПК стала американская корпорация HP, поставившая на рынок более 13,9 млн ПК (доля рынка – 15,9%), что на 16,4% меньше, чем в третьем квартале 2011 года. Второе место в рейтинге заняла китайская компания Lenovo – более 13,8 млн ПК (доля рынка 15,7%), что на 10,2% больше, чем за аналогичный период 2011 года.

На третьем месте – американская компания Dell, поставившая за отчетный период 9,5 млн ПК (доля рынка 10,8%), что на 14% меньше, чем в третьем квартале 2011 года.

В пятерку ведущих поставщиков ПК также входят компании Acer, поставившая на рынок 8,4 млн ПК (доля рынка 9,6%, снижение объема поставок на 9,6%) и Asus (Тайвань), поставившая на рынок почти 6,4 млн ПК (доля рынка 7,3%, рост объема поставок на 10%).