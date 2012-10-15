Польша за 3 года потратит на модернизацию железнодорожного транспорта почти 10 млрд долл.

Варшава. Правительство Польши в ближайшие три года планирует потратить на модернизацию железнодорожного транспорта в стране 30 миллиардов злотых (9,4 млрд долларов), что на 50% больше аналогичных расходов с 2001 до 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сообщил министр транспорта, строительства и водопользования страны Славомир Новак.

Польские власти намерены в 2013-2015 годах ежегодно реконструировать 1,3 тыс. километров железнодорожных путей, на что будет потрачено почти 80% инвестиций в железнодорожный транспорт.

С.Новак заметил, что вступившая в 2004 году в Евросоюз Польша с 2001 по 2007 год потратила на модернизацию ж/д инфраструктуры около 2 млрд долларов, а с 2007 по 2011 год – 4,4 млрд долларов (по текущему курсу).

По его данным, за последние три года в стране ежегодно реконструировалось около 600 километров железнодорожных путей.

Министр сообщил, что в ближайшие три года правительство на покупку нового подвижного состава потратит 1,1 млрд долларов, а на реконструкцию железнодорожных вокзалов - более 300 млн долларов.

Он также заметил, что на строительство автомобильных дорог в 2013-2015 годах будет направлено около 14 млрд долларов, за которые будет построено более 470 километров автобанов и 335 километров обычных дорог.

Среди автодорожных инвестиций, которые будут реализованы к этому времени, министр назвал автостраду А4 к границе с Украиной, которую власти ранее планировали достроить к прошедшему в июне Евро-2012.

Теперь, согласно планам правительства, она будет готова до 2014 года.