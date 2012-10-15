«Эйр Оникс» открыла регулярный рейс Симферополь-Стамбул

Авиакомпания «Эйр Оникс» (Air Onix) открыла регулярный рейс по направлению Симферополь-Стамбул-Симферополь.

Как говорится в сообщении компании, загрузка первого рейса, состоявшегося 11 октября, составила более 40%.

Рейсы в Стамбул будут выполняться в аэропорт Sabiha Gokcen два раза в неделю по четвергам и воскресеньям.

Напомним, с 29 ноября авиакомпания Air Onix начнет выполнять регулярный рейс сообщением Симферополь - Тель-Авив. Рейсы будут выполняться один раз в неделю по четвергам.

На данном маршруте будет эксплуатироваться Boeing-737 парка авиакомпании в двуклассной компоновке.

Справка УНИАН. Air Onix основана в 2007 году, полеты начала с 2012 года. Базовый аэропорт - Международный аэропорт «Симферополь».

Флот компании состоит из трех самолетов Boeing 737-300/500 (142 кресла).