«Эйр Оникс» открыла регулярный рейс Симферополь-Стамбул
Авиакомпания «Эйр Оникс» (Air Onix) открыла регулярный рейс по направлению Симферополь-Стамбул-Симферополь.
Как говорится в сообщении компании, загрузка первого рейса, состоявшегося 11 октября, составила более 40%.
Рейсы в Стамбул будут выполняться в аэропорт Sabiha Gokcen два раза в неделю по четвергам и воскресеньям.
Напомним, с 29 ноября авиакомпания Air Onix начнет выполнять регулярный рейс сообщением Симферополь - Тель-Авив. Рейсы будут выполняться один раз в неделю по четвергам.
На данном маршруте будет эксплуатироваться Boeing-737 парка авиакомпании в двуклассной компоновке.
Справка УНИАН. Air Onix основана в 2007 году, полеты начала с 2012 года. Базовый аэропорт - Международный аэропорт «Симферополь».
Флот компании состоит из трех самолетов Boeing 737-300/500 (142 кресла).