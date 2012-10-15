ЮЗЖД планирует к концу года завершить строительство подземного перехода в Хмельницком

Юго-западная железная дорога планирует к концу 2012 года завершить строительство пешеходного подземного перехода под железнодорожными путями на перегоне Хмельницкий-Гречаны, который соединит два района города Хмельницкого в районе крупнейшего в Украине вещевого рынка.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

Строительство представляет собой комплекс работ по сооружению подземного пешеходного тоннеля и двух пассажирских посадочных платформ.

«Работы идут согласно графику и на 80% уже выполнены. На сегодняшний день закончено строительство тоннеля и начались отделочные работы», - рассказал главный инженер - заместитель начальника ЮЗЖД Владимир Осовик.

Для комфорта пассажиров над турникетами и пассажирскими платформами установлены по два шестиметровых навеса, построено помещение для билетных касс площадью 60 кв. м.

Строительные работы на объекте были начаты 20 июля 2012. Все работы проводятся за счет железной дороги.

Справка УНИАН. Юго-Западная железная дорога является одной из ведущих транспортных артерий Украины. Около 20% основных производственных фондов "Укрзализныци" находится в ведении железной дороги.

«Юго-Западная железная дорога» занимает второе место по объему перевозок среди шести железных дорог Украины. В общем объеме грузовых перевозок в Украине каждая шестая тонна приходится на долю ЮЗЖД. Железная дорога в основном расположена на территории Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской и Хмельницкой областей.