Еврокомиссия поможет разработать концепцию развития украинского туризма

Представительство Европейской Комиссии в Украине и Государственное агентство Украины по туризму и курортам (Гостуризмкурортов) договорились до второго квартала 2013 года совместно разработать концепцию развития украинского туризма в Украине.

Как сообщает пресс-служба Министрества инфраструктуры Украины, такое решение было принято по итогам круглого стола «Перспективы привлечения европейской помощи для развития туризма».

Концепция, которую разработают эксперты Еврокомиссии и Гостуризмкурортов после соответствующего согласования станет основной для разработки Государственной целевой программы развития туризма в Украине до 2022 года.

Как сообщал УНИАН, в конце апреля 2012 года глава Гостуризмкурортов Елена Шаповалова сообщила, что ведомство планирует до сентября 2012 года подготовить и вынести на утверждение Верховной Радой Государственную целевую программу развития туризма.

На минувшей неделе первый заместитель главы Киевской горгосадминистрации Александр Мазурчак в ходе пресс-конференции в рамках 19-го Международного туристического салона «Украина 2012» высказал мнение, что отсутствие государственной программы развития туризма сдерживает популяризацию туристического потенциала Украины в мире.