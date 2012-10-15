РЖД назначит три дополнительных поезда в Украину со 2 по 5 ноября

Москва. На период выходных и праздничных дней со 2 по 5 ноября «Федеральная пассажирская компания» (дочернее общество ОАО «РЖД») назначит три поезда дальнего следования в Украину.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе РЖД.

«В Украину пассажиры смогут уехать дополнительными поездами Москва – Киев, Москва – Харьков, Санкт-Петербург – Львов», - говорится в сообщении.

Всего в этот период планируется назначить 121 дополнительный поезд на 156 рейсов.

Справка УНИАН. ОАО "РЖД" входит в число крупнейших транспортных компаний мира и является одним из самых больших предприятий в России. Компания принадлежит государству с момента ее создания в 2003 году. Железнодорожная сеть насчитывает 85 тыс. километров железнодорожного полотна.