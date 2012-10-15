Янукович инициирует присоединение Украины к INTERBUS

Президент Украины Виктор Янукович подал в Верховную Раду Украины проект закона о присоединении Украины к Соглашению о международных нерегулярных перевозках пассажиров автобусами (Соглашение INTERBUS).

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, присоединение Украины к соглашению INTERBUS является необходимым условием для обеспечения работы украинских транспортных операторов на международном рынке услуг по перевозке пассажиров автобусами.

В частности, оно предоставит возможность упростить процедуру пересечения государственной границы автобусами при перевозке пассажиров в международном автомобильном сообщении.

Справка УНИАН. Соглашение о международных нерегулярных перевозках пассажиров автобусами (Соглашение INTERBUS) было принято 30 июня 2001 года в Брюсселе и подписано всеми странами Европейского Союза, а также Молдовой, Турцией, Хорватией, Боснией-Герцеговиной, Албанией и Македонией.