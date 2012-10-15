Реконструкцию вокзала станции Изюм завершат до 20 октября

«Укрзализныця» до 20 октября планирует завершить реконструкцию зданий и сооружений железнодорожного вокзала в городе Изюм Харьковской области, построенного в 1950 году.

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), в настоящее время ведутся работы по обустройству платформ и привокзальной площади тротуарной плиткой и установке декоративного освещения, озеленению прилегающих территорий.

На вокзале станции Изюм, уже выполнена полная перепланировка внутренних помещений с сохранением архитектурного облика вокзала.

Кроме того, железнодорожники заменили на вокзале электросети, системы канализации, водоснабжения и отопления, выполнили утепление здания вокзала.

Для удобства пассажиров оснащены два зала ожидания, один из них - VIP-зал повышенной комфортности, обустроены помещения для людей с ограниченными физическими возможностями и комната матери и ребенка с отдельными санузлом и душевой кабинкой. Кроме того, предусмотрена комната отдыха для пассажиров дальнего следования.

Для работников станции обустроены душевые, комната приема пищи, комната отдыха.

Кроме того, железнодорожники установили 5 информационных табло для оповещения пассажиров о приближении поездов.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году железные дороги Украины направят на реконструкцию 6 вокзалов и 6 вокзальных комплексов 73,4 млн грн.

В 2011 году на ремонт и реконструкцию зданий и сооружений пассажирского хозяйства железные дороги направили более 123 млн грн собственных средств.