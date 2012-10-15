Создание Фонда универсальных услуг усилит монополизм на рынке телекоммуникаций - ИнАУ

Разработанный Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), законопроект о создании Фонда общедоступных телекоммуникационных услуг (ФТУ) в Украине приведет к усилению монополизма на рынке телекоммуникаций Украины. Об этом говорится в письме Интернт Ассоциации Украины (ИнАУ) в адрес председателя НКРСИ и премьер-министра Николай Азарова, текстом которого располагает УНИАН.

В письме, в частности, отмечается, что законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с созданием Фонда общедоступных телекоммуникационных услуг» содержит инструменты усиления монополизма, поскольку фактически предусматривает поддержку за счет прежде всего малых и средних предприятий отрасли доминирующего в Украине оператора «Укртелеком», который будет претендовать на получение всех (или почти всех) средств Фонда как владелец телекоммуникационной сети общегосударственного масштаба, которая обеспечивает возможность доступа к сети Интернет на скорости до 2 Мбит/с (именно эта цифра прописана в законопроекте).

Кроме того, учитывая, что мотивировка НКРСИ о том, что законопроект предусматривает подорожание лишь части услуг, которые суммарно составляют 32,9% телекоммуникационного рынка Украины, также в полной мере подтверждает, по мнению ИнАУ, «направленность законопроекта на усиление монополизма на рынке телекоммуникаций, поскольку это подорожание в полной мере коснется именно малых и средних предприятий отрасли», ведь крупнейшие операторы отрасли одновременно являются операторами мобильной связи, для которых законопроектом предусмотрена полная компенсация нового сбора за счет уменьшения других платежей. Освобождение же этих самых крупных операторов от дополнительных платежей, по мнению ИнАУ, только усилит их монопольные позиции на рынке телекоммуникаций Украины.

Как сообщал УНИАН, согласно разработанному законопроекту НКРСИ, ФТУ должен формироваться в виде целевой надбавки в размере 3,5% к тарифам на телекоммуникационные услуги, которые платят физические и юридические лица. При этом абоненты мобильной связи не будут платить целевую надбавку к тарифам, т.к. согласно законопроекту о создании ФТУ, предлагается снизить с 7,5% до 4% уровень пенсионного сбора, который сегодня платят абоненты мобильной связи.

По оценкам НКРСИ, в случае принятия законопроекта Верховной Радой, в 2013 году поступления в ФТУ составят примерно 1 млрд грн (по оценкам ИнАУ – более 1,5 млрд грн), в то же время ожидаемое снижение поступлений в Пенсионный фонд - 600 млн грн.