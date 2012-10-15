Вокзал Днепропетровска за 9 месяцев отправил более 13 тыс. пассажирских поездов

Железнодорожный вокзал Днепропетровска, один из крупнейших железнодорожных вокзалов Приднепровской железной дороги (ПЖД), за 9 месяцев 2012 года отправил 13,424 тыс. пассажирских поездов.

Как сообщает ПЖД, за январь-сентябрь в дальнем сообщении с вокзала отправились и 1,619 млн пассажиров, в пригородном — 10,143 млн пассажиров.

Комнатами отдыха на вокзале воспользовались 3,168 тыс. пассажиров, залами ожидания — 2,352 тыс. пассажиров.

Услугами автоматических и стационарных камер хранения воспользовались 67,142 тыс. пассажиров.

Справка УНИАН. Железнодорожный вокзал Днепропетровск-Главный предлагает пассажирам две одноместные комнаты отдыха «люкс» и 6 обычных комнат отдыха, в том числе 5 двухместных и одну трехместную).

На вокзале Днепропетровска действует 2 комнаты ожидания для пассажиров с детьми.