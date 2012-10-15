Пассажиры ПЖД выпили около 4 миллионов стаканов чая и кофе

За 9 месяцев 2012 года пассажиры Приднепровской железной заказали в поездах 3 млн 986, 7 тыс. стаканов чая и кофе, в том числе через билетные кассы в составе стоимости билета - 766 тыс. 362 стакана чая.

Стоимость одного стакана чая в поездах Приднепровской магистрали составляет 2,5 грн, кофе (в зависимости от марки и производителя) - от 3 до 5 грн.

Как сообщал УНИАН, за 6 месяцев 2012 года пассажиры Приднепровской железной дороги (ПЖД) заказали в поездах 2,710 млн стаканов чая и кофе.

Напомним, что услуга по продаже чая при покупке железнодорожного билета действует с 1 июля 2011 года и является добровольным.

Билетный кассир предлагает пассажиру включить определенное количество стаканов чая в стоимость его билета.

Пассажиры также могут заказывать чай или кофе непосредственно у проводников пассажирских вагонов.