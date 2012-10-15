ПЖД потратила на стирку постельного белья 134 тонн стирального порошка

Предприятия Приднепровской железной дороги (ПЖД) за 9 месяцев 2012 года на стирку постельного белья потратили 134 тонны стирального порошка на сумму 2,495 млн грн.

Как сообщила ПЖД, пассажиры дороги в течение 9 месяцев получили 5,729 млн комплектов постельного белья.

С начала года ПЖД приобрела 107 тыс. новых комплектов.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» (ПЖД) осуществляет перевозки в пределах Днепропетровской и Запорожской областей, АР Крым, отдельных территорий еще пяти регионов Украины общей площадью 93 тыс. кв. км с населением свыше 8 млн человек. ПЖД обслуживает паромную переправу Крым-Кавказ, 2 речных и 4 морских порта, нефтяной терминал станции Азовская.

Эксплуатационная путевая сеть дороги превышает 3 200 километров, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети.

В январе-июне 2012 года ПЖД перевезла в дальнем следовании 4,387 млн пассажиров - на 0,6% меньше аналогичного периода прошлого года.