ОЖД ввела проведение технических занятий с работниками в форме видеоконференций

Одесская железная дорога внедрила практику проведения технических занятий со своими сотрудниками в форме видеоконференций.

Как сообщает Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), представители отраслевых служб, структурных подразделений, используя интернет-технологии, могут в режиме реального времени слушать доклады коллег, просматривать демонстрационные материалы, задавать докладчику уточняющие вопросы.

Проведение технических занятий в режиме видеоконференций позволяет сэкономить средства на командировках работников, обеспечить быстрое и качественное обучение за счет повышения уровня восприятия материала, находить общие технико-технологические решения вопросов.

В 2012 году ОЖД провела ряд тематических видеоконференций с участием главных инженеров дирекций железнодорожных перевозок, служб и структурных подразделений и причастных специалистов железной дороги по энерго- и ресурсосбережению.

Кроме видеоконференций с участием представителей дирекций железнодорожных перевозок прогрессивный опыт организации технических занятий используют работники ревизорского аппарата железной дороги, службы строительно-монтажных работ и гражданских сооружений, служб охраны труда, вагонного хозяйства и др.

Напомним, ОЖД заявляла о намерении выпустить еврооблигации на 125 млн долларов.

Справка УНИАН. Одесская железная дорога пролегает по территории Одесской, Николаевской, Херсонской, Черкасской, Кировоградской и Винницкой областей.

В 2011 году ОЖД увеличила погрузку на 11,7% по сравнению с 2010 годом - до 31 млн тонн грузов.

По итогам 2011 года ОЖД увеличила чистую прибыль на 89% по сравнению с 2010 годом - до 169,1 млн грн.