Швеция заблокировала счета узбекской Takilant Limited - подозревается в отмывании денег

Власти Швеции в понедельник, 15 октября, заблокировали счета узбекской фирмы Takilant Limited, которая подозревалась в получении взятки от шведско-финского телекоммуникационного холдинга TeliaSonera.

По решению шведской прокуратуры были заморожены порядка 23 млн евро Takilant, которые находятся на счету банка Nordea в Швеции. Это решение связано с расследованием, которое было начато в отношении компаний Takilant Limited и TeliaSonera после сообщений в СМИ о наличии коррупционных отношений между ними.

Телеканал Sveriges Television (SVT) сообщил, что TeliaSonera заключила контракты на миллиарды крон на предоставление услуг мобильной связи в Узбекистане. В частности, сотрудники телеканала утверждали, что в 2007 году TeliаSonerа заплатила своему партнеру – Takilant – 2,2 миллиарда шведских крон (337 млн долл.) за лицензии 3G в Узбекистане, однако средства никак не были отражены в документах компании.

Ранее руководство TeliaSonera заявило, что предоставило антикоррупционному подразделению полиции информацию, касающуюся сделок в Узбекистане, и сообщило о намерении провести собственное расследование в связи с прозвучавшими в СМИ обвинениями во взятках и отмывании денег.

В феврале 2009 года Ucell (торговая марка оператора) запустила в коммерческую эксплуатацию сеть 3G в Ташкенте, Самарканде и Бухаре и продолжает расширение услуг по всей республике. Как говорится в решении стокгольмского суда, шведские власти прекращают уголовное дело о взятке в отношении Takilant, так как «факты говорят о том, что возможное противоправное деяние было совершено за границей, а не на территории Швеции». При этом шведские власти обвиняют Takilant в отмывании денег, и именно с этим связано решение заморозить его счет в банке Nordea, передает «Газета.Ru».