Возле НСК «Олимпийский» во время матча Украина-Черногория движение будет ограничено

Столичная Госавтоинспекция информирует, что завтра, 16 октября, в 21 часов 00 минут на НСК "Олимпийский" состоится футбольный матч между национальными сборными командами Украины и Черногории. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УГАИ Киева.

С целью обеспечения безопасности дорожного движения транспорта и пешеходов, в частности свободного передвижения болельщиков к НСК "Олимпийский", Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой не оставлять транспорт с нарушением правил, а также не парковать автомобили на тротуарах улиц Б.Васильковская (Красноармейская) , Физкультуры, Жилянской, Шота Руставели, Саксаганского и Эспланадной.

Для автобусов, которые прибудут с болельщиками, а их ожидается более 120, будет предоставлена возможность парковаться вдоль бульвара Леси Украинки от ул. Госпитальной до переулка Щорса и обратно с обеих сторон.

Также УГАИ Киева отмечает, что согласно Закону Украины "Об автомобильном транспорте", перевозки пассажиров на расстояние свыше 500 километров осуществляется двумя водителями. Также напоминает водителям, которые осуществляют нерегулярные перевозки, в соответствии со ст. 20 закона Украины "Об автомобильном транспорте", перевозки пассажиров с 22:00 до 06:00, осуществляется только автобусами, оборудованными тахографом. В случае отсутствия соответствующего оборудования, для водителя наступает административная ответственность согласно ч. 10 ст. 133-1 КУаПП, которая предусматривает штраф в размере от 850 до 1360 гривен для водителя.

Госавтоинспекция советует и водителям и пешеходам быть осторожными, неукоснительно соблюдать сигналы регулировщиков, требования дорожных знаков, и прежде всего временно установленных.