Приднепровская железная дорога (ПЖД) открыла после реконструкции физиотерапевтическое отделение больницы станции Кривой Рог-Главный.

Как сообщили УНИАН в ПЖД, в реконструированном отделении установлено уникальное оборудование, в частности, единственная в Днепропетровской области и третья в Украине аэрокриокамера, предназначена для лечения холодом заболеваний опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и нервной систем, аппарат биорезонансной стимуляции для реабилитации при болезнях опорно-двигательного аппарата и цереброваскулярной системы, аппарат магнитолазерной терапии для лечения урологических, гинекологических и ЛОР-заболеваний, оборудование для гидромассажа, аппараты для звукового, светового и электролечение.

В течение смены получить назначенные процедуры в физиотерапевтическом отделении смогут до 40 пациентов.

Реконструкция отделения длилась четыре месяца и была выполнена силами и за средства ПЖД.

Стоимость реконструкции составила около 4,5 млн грн, в том числе на приобретение нового оборудования затрачено 2,5 млн грн.

Справка УНИАН. Больница станции Кривой Рог-Главный ежегодно обслуживает 15,5 тыс. работников Приднепровской железной дороги и членов их семей. Медицинский центр рассчитан на 150 мест. В нем функционируют 4 отделения: хирургическое (с урологическими и ортопедическими кроватями), гинекологическое, неврологическое и физиотерапевтическое.

Как сообщал УНИАН, Приднепровская железная дорога в рамках добровольного медицинского страхования по состоянию на 1 сентября т. г. застраховала более 52 тыс. своих сотрудников и более 32 тыс. пенсионеров.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.