Создана Межведомственная комиссия по безопасности гражданской авиации

Кабинет министров Украины создал Межведомственную комиссию по авиационной безопасности гражданской авиации, которую возглавит вице-премьер-министр - министр инфраструктуры.

Это закреплено постановлением правительства от 10 октября.

Согласно постановлению, заместителями главы комиссии будут министр внутренних дел и глава Госавиаслужбы.

В состав комиссии также войдут министры обороны, чрезвычайных ситуаций, иностранных дел, юстиции, здравоохранения, главы Государственной пограничной службы и Государственной таможенной службы, первый заместитель главы СБУ, заместитель министра инфраструктуры и начальник управления авиационной безопасности Госавиаслужбы.

Межведомственная комиссия по авиационной безопасности гражданской авиации является совещательным органом, образованным для координации деятельности и взаимодействия на государственном уровне органов исполнительной власти по защите гражданской авиации от актов незаконного вмешательства.

Кроме того, постановление прекращает действие постановления правительства от 18 августа 1994 года "О межведомственной комиссии по вопросам урегулирования кризисных ситуаций в случае совершения актов незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации".