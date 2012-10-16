Телеканал ТВі исключили из аналогового вещания еще в 4 украинских городах.

Как сообщает пресс-служба телеканала, речь идет о Полтаве, Херсоне, Симферополе и Сумах.

Заместитель директора телеканала по вопросам развития Александр Пивнюк отметил, что ТВі потерял в этих городах две трети абонентов. По его словам, ТВі исключили без предупреждения. Его трансляцию обеспечивала "Воля-кабель".

Главный аргумент этой компании - изменение перечня программ универсальной программной услуги, проинформировал А.Пивнюк. «Это якобы предусматривает недавнее решение Нацсовета. Вместо аналога ТВі перемещен в цифровой базовый пакет», - отметил он.

ТВі напоминает, что на прошлой неделе премьер-министр Украины Николай Азаров обратился к Нацсовету и провайдерам с просьбой возобновить вещание канала.

«Но сегодня премьер изменил свое мнение во время встречи с представителями ОБСЕ. Азаров назвал проблему с выключением ТВі - "не стоящей выеденного яйца". А руководство канала выдумало политические преследования, по его словам», - подчеркивают на телеканале.

Как сообщалось, кабельные операторы ранее перевели ТВі в цифровой пакет еще в ряде украинских городов, в том числе в Киеве.