"АэроСвит" открыл доступ к онлайн-сервисам на странице в Facebook

Авиакомпания "АэроСвит – Украинские авиалинии" усовершенствовала систему покупки билетов на корпоративном сайте www.aerosvit.com и открыла доступ к ряду онлайн-сервисов на своей странице в социальной сети Facebook.

Как сообщили УНИАН в компании, в частности на своем сайте «АэроСвита» упростил процедуру оплаты за полет, сократив количество операций, необходимых для ее завершения.

Кроме этого, оплата перевозки теперь возможна с использованием QR-code (двухмерного штрих-кода с графической кодировкой информации), который распознается при помощи мобильного телефона.

На странице «АэроСвита» в сети Facebook посетители могут ознакомиться с расписанием полетов по выбранному маршруту, заполнить форму онлайн-бронирования и осуществить покупку авиабилета.

На странице "АэроСвита" также доступна информация об акциях и конкурсах, периодически проводимых авиакомпанией.

Напомним, "АэроСвит" первой из авиакомпаний новых независимых государств в начале 2004 года открыла на собственном сайте онлайн-продажу авиабилетов в традиционной в то время бумажной форме. В 2005 году "АэроСвит" первым среди авиаперевозчиков постсоветских стран начал поэтапно внедрять на своих маршрутах технологию электронного авиабилета.

В декабре 2007 года компания расширила доступ к новой услуге, приступив к продаже электронных авиабилетов на собственном Интернет-сайте.

В июле 2010 года "АэроСвит" открыл свое официальное представительство в Facebook.

Справка УНИАН. Компания «АэроСвит – Украинские авиалинии» создана в 1994 году, базируется в киевском аэропорту «Борисполь», обслуживает 80 международных маршрутов в 34 страны, в том числе семь трансконтинентальных беспосадочных воздушных линий, а также перевозит пассажиров в крупнейшие города Украины.

Оперирует флотом в составе 8 дальнемагистральных Boeing 767 и 21 среднемагистральных Boeing 737, а также использует воздушные суда перевозчиков-партнеров Airbus 320/321, Embraer 145, Embraer 190, ATR-72.