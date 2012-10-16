ЮЖД изменила график движения фирменных дневных скоростных поездов «Южный экспресс».

Об этом УНИАН сообщили в ЮЖД.

Теперь первый состав электропоезда «Шкода» следует поездом №159 по маршруту Харьков-Днепропетровск отправлением из Харькова в 6.05 и прибытием в Днепропетровск в 9.12, далее поездом №170 Днепропетровск-Донецк отправлением из Днепропетровска в 9.50 прибытием в Донецк в 12.46, далее поездом № 169 Донецк-Днепропетровск отправлением из Донецка в 15.55 прибытием в Днепропетровск в 18.49, далее поездом № 160 Днепропетровск-Харьков отправлением из Днепропетровска в 19.30 прибытием в Харьков в 22.50.

Второй состав электропоезда «Шкода» теперь следует поездом №157 по маршруту Харьков-Донецк отправлением из Харькова в 6.25 прибытием в Донецк в 10.18, далее поездом №172 Донецк-Луганск отправлением из Донецка в 13.11 прибытием в Луганск в 15.41, далее поездом №171 Луганск-Донецк отправлением из Луганска в 16.21 прибытием в Донецк в 18.50, далее поездом №158 Донецк-Харьков отправлением из Донецка в 19.20 прибытием в Харьков в 23.10.

Напомним, с 27 мая, согласно экспериментальному графику, разработанному Государственной администрацией железнодорожного транспорта («Укрзализныця»), электропоезда Skoda должны были преодолевать расстояние от Донецка до Мариуполя (132 км) за 1 час 50 мин.

Справка УНИАН. Чешский двухэтажный межрегиональный поезд двойного тока

Skoda предназначен для скоростных перевозок пассажиров в вагонах повышенной комфортности железными дорогами Украины с шириной колеи 1520 мм на электрифицированных участках с постоянным током напряжением 3 кВ и переменным током напряжением 25 кВ, частотой 50 Гц и способен развивать скорость до 160 км/ч.

Новые поезда Skoda категории «Интерсити» состоят из шести вагонов, в каждом из которых 126 мест. Общее количество - 636 мест. Предусмотрены места первого (второй этаж) и второго класса.

Поезда Skoda приобретены по заключенному в январе 2011 года договору между ЮЖД и компанией Skoda Vagonka на поставку двух межрегиональных двухэтажных электропоездов из шести вагонов каждый на сумму 39,9 млн евро.