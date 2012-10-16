ЮЖД 17 октября откроет в Харькове центр обслуживания скоростных поездов

Южная железная дорога (ЮЖД) 17 октября откроет ремонтно-экипировочное депо (РЭД) для скоростных поездов, которое создано на базе реконструированной технической станции Харьковского вагонного участка № 1.

Как сообщили УНИАН в ЮЖД, в РЭД обслуживаются поезда Skoda и Hyundai.

На месте старого здания построен высокотехнологичный комплекс для качественного технического обслуживания пассажирского подвижного состава со своими котельной, компрессорной, трансформаторной подстанцией, вакуумно-насосной и пожарной станциями и т.п.

Кроме того, РЭД обеспечивает современные санитарно-бытовые условия для персонала.

Как сообщал УНИАН, Харьковское ремонтно-экипировочный депо (РЭД) станет одним из двух центров по обслуживанию скоростных межрегиональных электропоездов, которые создаются в пунктах обращения экспрессов.

Первый такой центр создан в депо станции Дарница в Киеве.

Новые центры (депо) по обслуживанию скоростных межрегиональных электропоездов качественно отличаются от существующих в Украине - поезд осматривается одновременно на трех уровнях.

Работа по обустройству РЭД была начата в 2011 году. Техническое обслуживание поездов осуществляется в здании ремонтно-экипировочного депо на 4-х путях.