ЛЖД привлечет 4 кредитные линии на 81 млн грн

Государственное территориально-отраслевое объединение «Львовская железная дорога» (ЛЖД) объявило тендер на привлечение 4 кредитных линий на общую сумму 81,029 млн грн сроком на 3 года.

Как сообщается на сайте госзакупок, в частности, ЛЖД планирует открыть по одной кредитной линии на 40 млн грн, 20 млн грн, 10 млн грн и на 11,029 млн грн.

Раскрытие тендерных предложений запланировано на 15 ноября 2012 года.

Напомним, государственное территориально-отраслевое объединение «Львовская железная дорога» выбрала банк Morgan Stanley для организации выпуска еврооблигаций на 75 млн долларов.

Справка УНИАН. Львовская железная дорога пролегает в юго-западной части Украины на территории 7 областей, проходя через Карпаты, Прикарпатье, Волынь.

На железной дороге действуют 354 станции, из них 252 открыты для грузовых операций.

Львовская железная дорога в 2011 году увеличила пассажирские перевозки на 2,2% по сравнению с 2010 годом - до 70,554 млн пассажиров. Перевозки грузов в 2011 году выросли на 12,3% по сравнению с 2010 годом - до 23,07 млн тонн.