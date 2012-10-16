ВР ратифицировала Соглашение между Украиной и Катаром о воздушном сообщении

Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О ратификации Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Государства Катар о воздушном сообщении».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовал 261 из 346 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В соглашении определено, что каждая договорная Сторона предоставляет назначенному авиапредприятию другой стороны права для осуществления регулярных международных воздушных сообщений по маршрутам, установленными в Соглашении: право осуществлять пролет через территорию своего государства без посадки; право осуществлять остановки на территории своего государства с некоммерческими целями; право осуществлять остановки на территории государства другой договорной стороны в пунктах, отмеченных для этого маршрута в приложении к этому Соглашению, для принятия на борт воздушного судна и высадки пассажиров, загрузки и выгрузки груза, в том числе почты, которая перевозятся отдельно или комбинировано.

В соглашении определено, что каждая договорная сторона на основе взаимности в максимально возможном объеме, в соответствии с действующим национальным законодательством своего государства, освобождает назначенное авиапредприятие другой договорной стороны от пошлин и сборов, кроме сборов за предоставленное обслуживание, на воздушные суда, которые эксплуатируются на договорных линиях назначенным авиапредприятием одной договорной стороны, а также на топливо, смазочные материалы, расходные технические запасы, запасные части, в том числе двигатели, комплектное бортовое оборудование, бортовые запасы (в том числе продукты питания, напитки и табачные изделия), униформу, необходимо офисное оборудование и документы (бланки авиабилетов для автоматизированного заполнения, авиагрузовые накладные, любые печатные материалы с изображением на них товарного знака компании и обычные рекламные материалы, которые распространяются назначенным авиапредприятием безвозмездно), а также другие предметы, предназначенные для использования или которые используются назначенным авиапредприятием другой договорной стороны исключительно в связи с эксплуатацией или обслуживанием воздушных судов, которые осуществляют перевозку на договорных линиях.