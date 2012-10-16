Азаров обещает, что мост через Днепр в Запорожье будет запущен в 2013 году

Премьер-министр Украины Николай Азаров пообещал жителям Запорожья, что мост через Днепр в их городе будет полностью введен в эксплуатацию в 2013 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.Азаров сказал в ходе встречи с работниками Запорожского автомобильного завода.

«В этом году в конце года по нему должны пройти первые автомобили, а в следующем году мы его полностью запустим», - сказал Н.Азаров.

Напомним, проект строительства автотранспортного мостового перехода в Запорожье был утвержден Госкомитетом строительства и архитектуры в 2002 году. Согласно проекту возведение мостов через Днепр и старый Днепр, а также строительство новых транспортных развязок и эстакадных подходов к мосту планировалось осуществить в течение ближайших 8 лет.

В декабре 2010 года премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что мост через Днепр в Запорожье будет построен максимум в 2012 году, в августе 2011 года — что первую очередь сдадут в начале 2013 года.