ПЖД перевезла в пригородном сообщении более 14,4 млн пассажиров

Приднепровская железная дорога (ПЖД) в январе-сентябре 2012 года перевезла в пригородном сообщении 14,384 млн пассажиров, в том числе 9,319 млн пассажиров платной категории и 5,065 млн льготников.

Как сообщили УНИАН на ПЖД, за январь-сентябрь 2012 года за льготные перевозки за счет местных бюджетов дороге возмещено 24,1 млн грн, или 57,3% от фактической суммы расходов.

Кроме того, в сентябре 2012 года ПЖД в пригородном сообщении перевезла 1,59 млн пассажиров, в том числе 633,7 тыс. пассажиров льготных категорий и 955,9 тыс. пассажиров платной категории.

Из местных бюджетов за перевозку льготников в сентябре ПЖД получила 2,6 млн грн компенсации — на 1,5 млн грн больше, чем в сентябре 2011 года.

Напомним, за 6 месяцев 2012 года Приднепровская железная дорога (ПЖД) получила из местных бюджетов 14,3 млн грн компенсации за перевозку пассажиров льготных категорий, что составляет 56,4% от суммы, начисленной за фактическую перевозку льготников пригородными электропоездами.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» — одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.