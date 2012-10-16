Сегодня метро в Киеве будет работать на полчаса дольше

В ночь с 16 на 17 октября столичное метро будет работать на полчаса дольше в связи с проведением на НСК «Олимпийский» футбольного матча между сборными командами Украины и Черногории.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на КП «Киевский метрополитен».

Кроме того, с 20.00 до 21.00 станция «Олимпийская» будет закрыта для пассажиров на вход и выход, а станция «Дворец спорта» – на выход. На время закрытия поезда будут курсировать мимо станции «Олимпийская» без остановки.

Также, поскольку ожидается увеличение количества пассажиров в связи с матчем, с 19.00 на Святошинско-Броварской и Куреневско-Красноармейской, а с 20.30 и на Сырецко-Печерской линии метро будет увеличено количество поездов.

При этом на станциях «Дворец спорта», «Площадь Льва Толстого» и «Олимпийская» усилят штат дежурного персонала, будут установлены ответственные лица для контроля над пассажиропотоками. Если же по окончании футбольного матча пассажиропоток будет превышать допустимые нормы, дежурным персоналом метрополитена могут быть введены ограничения на вход на отмеченные станции, говорится в сообщении.

С целью повышения контроля над соблюдением общественного порядка работники милиции будут дежурить в усиленном режиме на станциях «Крещатик», «Майдан Незалежности», «Олимпийская», «Площадь Льва Толстого» и «Дворец спорта».

КП «Киевский метрополитен» призывает пассажиров не нарушать общественный порядок в подземке во время проезда и соблюдать правила пользования метро. На предприятии отмечают, что вышеназванные мероприятия направлены на организацию безопасной перевозки пассажиров, поэтому просят отнестись с пониманием к возможным ограничениям.